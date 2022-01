Be Real dice adiós al 'postureo': sus usuarios solo tienen dos minutos para subir fotos estén como estén

Fingir lo que no se es en las redes sociales, es decir, 'posturear', ante nuestros seguidores , podría tener los días contados. Cuando parecía que estaba todo inventado en el universo de las aplicaciones de contacto social, va y aparece Be Real . Una nueva red social que está empezando a ponerse de moda entre los más jóvenes, por ser la mejor arma cibernética contra el postureo .

Se acabó engañar y autoengañarse. Ahora se lleva ser real, de ahí que, con Be Real no se sepa cuando nos va a llegar un aviso para mostrarnos tal y como somos. El mensaje del día, que da paso a una cuenta atrás de solo dos minutos para hacernos la foto y colgarla. El tiempo suficiente para no pensar demasiado en cómo salir, cuál es la postura más favorecedora, lucir nuestro último modelito o elegir un lugar que despierte la envidia entre nuestros colegas de redes.