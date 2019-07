Algunos cargadores de móviles provocan calambres y lesiones cardiovasculares

Un equipo de investigadores del Colegio Americano de Médicos de Emergencia ha evidenciado que algunos cargadores de móviles provocan calambres, quemaduras e incluso lesiones cardiovasculares, por no cumplir las normas de seguridad .

Tal y como informó la coautora del estudio, Carissa Bunke, no es recomendable dormir con un dispositivo cargando en la cama, así como no dejar el cargador enchufado cuando no esté conectado a un teléfono para evitar el consumo fantasma y fallos eléctricos. En la misma línea indica que los más vulnerables a sufrir lesiones producidas por teléfonos son los adolescentes.