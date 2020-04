Los ciberdelincuentes aprovechan el coronavirus y el teletrabajo y hay que aprender a defenderse

Si recibo un correo sospechoso

En caso de recibir un correo electrónico de origen dudoso, los expertos recomiendan no abrir ningún archivo adjunto ni hacer clic en enlaces web, especialmente si van dirigidos a verificar tu cuenta.

Si me llaman al teléfono

Si, en cambio, contactan con el cliente por medio de un mensaje de texto, la clave está en no hacer clic ni en el enlace ni en el número de teléfono, y en no responder.

Pero el ciberdelincuente puede optar por ir más lejos y llamar. Las entidades invitan a sospechar de todo aquel que no hable español de una manera fluida o solicite acciones no habituales que trate de verificar por otra vía alternativa. En esa situación, "no facilites datos".