Las ciberamenazas que llegarán en 2022: 'hackeos' en el espacio y más ataques a dispositivos móviles

El 'malware' para los teléfonos móviles, sobre todo para los que usan el sistema operativo Android, no ha alcanzado la misma magnitud que el 'malware' tradicional para ordenadores de sobremesa, en parte gracias a mecanismos como el arranque seguro, que dificulta la creación de amenazas que no requieran la interacción de la víctima ('zero touch').