Cómo cambiar contraseña WiFi: explicación paso a paso

¿Cómo puedo cambiar la contraseña de mi WiFi?

La función de tu router es clara: recibir la señal de Internet y convertirla en red sin cables. Para hacerlo con plena seguridad, este aparato presenta distintos tipos de cifrado para las redes WiFi (WEP, WPA o WPA2). Sea cual sea el tipo de cifrado, la posibilidad de un ataque existe y la contraseña que viene por defecto con tu router es fácil de conseguir. Ten en cuenta que no se trata solo de que puedan robar tu conexión: ‘hackeando' tu router es posible también acceder a los dispositivos conectados a esa red , lo que puede comprometer enormemente su seguridad.

No todos los modelos de router son iguales, por lo que tendrás que atender a las instrucciones específicas de tu aparato. Lo que no cambia es el procedimiento: ya sea a través de un ordenador o un móvil, deberás abrir una ventana del navegador e introducir la dirección que indique tu proveedor de servicio. Una vez en ella, introduce el nombre y contraseña correspondiente. Consulta nuevamente con tu proveedor y ten en cuenta que el nombre por defecto suele ser ‘admin' y la contraseña genérica puede ser algo parecido a ‘1234', por lo que esto es algo que también es conveniente cambiar para que sea más difícil acceder a la configuración de tu router.

En cuanto a la calidad de tu contraseña, lo mejor es combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, si es posible, así como usar un mínimo de 8 dígitos (lo ideal es que contenga 16). No es recomendable, por el contrario, usar palabras personales, aunque una opción es utilizar trozos de ellas y combinarlas con números que no tengan un significado importante para ti o que, teniéndolo, se encuentren también desordenados. Lo importante es que te resulte sencillo recordar tu contraseña, pero que a la vez no sea fácil de identificar por parte de un tercero. Ten en cuenta que hoy en día es sencillo conocer conceptos o fechas importantes para ti a través de tus perfiles públicos.