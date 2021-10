Las notas de WhatsApp se han convertido en una forma de comunicación básica para cada vez más personas. No es casualidad que de un tiempo a esta parte se hable de la llamada generación 'mute' , que recibe este nombre precisamente porque la inmensa mayoría de sus interactuaciones sociales pasan por esta y otras aplicaciones de mensajería, en forma de audios y, cada vez menos, de textos escritos.

Aunque resulta mucho más rápido enviar una nota de audio que escribir todo el texto equivalente en una app de mensajería, lo cierto es que esta forma de comunicación tiene sus limitaciones : no siempre podemos escucharlas (por ejemplo, si estamos en una reunión social o laboral y no queremos que el resto de personas puedan escuchar su contenido), resulta más complicado localizar información concreta y acudir a ella más adelante... y pueden llegar a convertirse en verdaderos podcast si perdemos un poco el control.

Otra opción es recibir un audio y no querer escucharlo, sino verlo traducido a texto. También en este caso existen soluciones: puedes probar apps como 'Audio en texto para WhatsApp', apta para iOS y Android, y con distintos idiomas disponibles. También puedes descargar 'Transcriber', una app que permite convertir mensajes de audio de WhatsApp a texto, si bien funciona solo con Android. Una alternativa es 'Textr – Voice Message to Text', apta no solo para WhatsApp, sino para cualquier aplicación. Otra app apta para iOS es 'Voiceopop', válida tanto para WhatsApp como para otras aplicaciones de mensajería.