Si eres usuario de Instagram seguro que has oído hablar de la autenticación en dos pasos, pero tal vez no sepas cómo configurarla y por qué puede resultar útil. Tal y como explica la propia red social, se trata de una función de seguridad que, una vez configurada, hará que debas escribir un código de inicio de sesión especial o que confirmes el intento de inicio de sesión cada vez que alguien intente acceder a Instagram desde un dispositivo no reconocido. ¿Cómo activar la autenticación en dos pasos de Instagram para proteger tu cuenta frente a intrusos?