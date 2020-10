Cómo reparar un móvil mojado rápidamente

Lo segundo es no dejar que cunda el pánico: los móviles cada vez están más preparados para soportar la presencia de líquidos y, del mismo modo, existen remedios caseros muy eficaces para acabar con la humedad que haya podido colarse a través del mecanismo interno del terminal. Eso sí, olvídate de la garantía de tu teléfono: salvo que tengas un seguro a todo riesgo para tu móvil, lo normal será que los daños causados por este tipo de accidente no queden cubiertos. Lo mejor es intentar rescatarlo tú mismo para que vuelva a la vida cuanto antes, y ponerte manos a la obra cuanto antes.

Aunque la mayoría de terminales fabricados hoy en día vienen completamente sellados, si es posible retirar piezas de tu teléfono, lo mejor es hacerlo antes de sumergirlo en arroz para facilitar el secado: batería, carcasa... Todo debe ir por separado. También deberás armarte de paciencia y no desistir: hay teléfonos que resucitan en unas pocas horas y otros que tardan dos días en recuperarse. Es posible, con todo, que no se solucione el problema, pero lo normal es que este método funcione siempre que el agua no haya penetrado en demasiada cantidad y profundidad.