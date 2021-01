Pasos para sincronizar auriculares bluetooth al móvil

Atrás quedaron los tiempos en los que no había otra manera de escuchar música desde tu móvil que utilizando los clásicos auriculares con cable de conexión. Los auriculares bluetooth te permiten guardar tu terminal en tu bolsillo, en tu bolso... y moverte libremente sin trastos que te incomoden mientas escuchas música, un podcast o un audio de WhatsApp . Solamente hay un paso extra que complica un poco la operativa: el proceso de conexión entre teléfono y auriculares. ¿Cómo sincronizar los auriculares bluetooth al móvil?

Cómo sincronizar los auriculares bluetooth al móvil

Lo primero que debes saber es que no todos los auriculares inalámbricos son bluetooth , aunque sí son los más habituales. En el caso de estos últimos, la mayoría de los terminales móviles cuentan con esta tecnología, ya que es sencilla, económica y universalmente utilizada, incluso aunque no cuentes con un smartphone.

En el caso de iOS (para los sistemas fabricados por Apple), conectar tu iPhone, tu iPad o tu Mac a unos auriculares bluetooth es muy sencillo: simplemente entra en la opción de Bluetooth en el menú de Configuración y activa esta tecnología. Luego deberás buscar tus auriculares (que deben estar encendidos) para establecer la conexión entre ambos aparatos. Si no aparecen tus auriculares o no sabes cómo colocarlos en modo de descubrimiento, consulta las instrucciones incluidas en el accesorio o comunícate con el fabricante.

Las ventajas de la tecnología bluetooth son muchas: elimina todo tipo de cables, ya que su protocolo es por radiofrecuencias; no utiliza ningún tipo de conector; es muy sencillo crear una red inalámbrica entre varios dispositivos para poder sincronizar e intercambiar información y, en caso de no tener muchos conocimientos sobre tecnología, no es difícil aprender a utilizar este protocolo por primera vez. De ahí que su uso se haya generalizado, también en el ámbito de los dispositivos periféricos.