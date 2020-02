El coronavirus pone en jaque al Mobile World Congress: “Si queremos el riesgo cero sería sensato aplazarlo"

“Hay un poco de incertidumbre porque las empresas que están anunciando que no van a ir son bastante conocidas”, explica Gonzalo Guzmán, de EAE Business School.

En este contexto, no se alcanzarán los 110.000 visitantes que dejaban casi 500 millones de euros y generaban 13.000 puestos de trabajo.

"Si queremos el riesgo cero, sería sensato aplazarlo"

La organización sigue adelante

“Tranquilidad, porque si no tienen síntomas no pasa nada”: es el mensaje que lanzan desde la Generalitat a los cónsules, porque España no es una zona de riesgo.