Cyberpunk 2077: auge y caída del videojuego más esperado

El ‘juego del año’ ha salido a la venta cargado de errores y fallos, sobre todo en las versiones para videoconsola.

Sony ha retirado el juego de la tienda de PlayStation y ofrece el reembolso a los jugadores que lo soliciten.

“Lo que mal empieza, mal acaba”, suele apostillar el dicho popular. Y la verdad es que el tortuoso desarrollo de Cyberpunk 2077, tal vez el juego más esperado de este año (y también el más esperado del año pasado), no auguraba nada bueno. El videojuego, en el que participa el actor Keanu Reeves como personaje secundario, ha acumulado casi ocho años de desarrollo y una larga cadena de retrasos en su fecha de lanzamiento, además de polémicas acusaciones de ‘crunch’ (jornadas maratonianas de trabajo intensivo de sus empleados para intentar terminar el juego).

Sus creadores, los polacos de CD Projekt Red, se han ganado una merecida reputación entre los fans de todo el mundo y entre la propia industria, por su fabulosa y premiada trilogía de videojuegos The Witcher, basada en las novelas de Andrzej Sapkowski y que tiene serie de televisión propia, protagonizada por Henry Cavil. Tras más de una década de éxitos con los videojuegos de rol protagonizados por el brujo Geralt de Rivia, el estudio anunció el que sería su nuevo proyecto: una adaptación al videojuego del famoso juego de rol de lápiz y papel Cyberpunk 2020, diseñado por Mike Pondsmith en 1988.



Tras incontables retrasos: por fin llega Cyberpunk 2077

El buen hacer del estudio polaco y los materiales que se iban mostrando en distintos eventos de videojuegos hicieron crecer las expectativas de manera exponencial. Todo el mundo estaba esperando poder jugar a Cyberpunk 2077 y, los continuos retrasos, comenzaron a ser motivo recurrente de burlas en el mundillo. No ha sido el primer juego en acumular muchos retrasos en su lanzamiento, pero empezaba a resultar preocupante en un proyecto tan grande, pre-candidato a llevarse todos los premios de la industria el año que decidiera lanzarse a la venta. Pero con los retrasos, llegaron los comunicados de CD Projekt, donde pedían disculpas a los fans pero aseguraban que el título necesitaba más tiempo para salir en las mejores condiciones posibles. Y entre esos comunicados, uno muy explícito el pasado mes de noviembre, en el que el propio CEO de la compañía, Adam Kicinski, afirmaba que el juego funcionaba “sorprendentemente bien en PS4 y Xbox One”. “Por supuesto el rendimiento es algo inferior al de las versiones pro, pero sorprendentemente bueno diría yo para ser un mundo tan grande. Por tanto, un poco inferior, pero muy bueno”, añadía.





Como viene siendo habitual, algo más de una semana antes del lanzamiento, los medios especializados recibieron una copia para analizar el juego, pero sólo en su versión de PC, y las críticas en general, publicadas unos días antes de que se pusiera el juego a la venta, fueron muy positivas, acumulando varios dieces y notas máximas en muchos medios. Fueron pocas, pero algunas voces de estos medios especializados ya advirtieron de que algo pasaba y apuntaron a algunos errores y bugs molestos que, como suele ser habitual, probablemente se solucionarían con un parche de actualización el mismo día de lanzamiento, por lo que el usuario final tal vez no lo experimentara.



Pero llegó el día de lanzamiento. El pasado día 10 de diciembre Cyberpunk 2077 se puso a la venta, con 8 millones de copias ya vendidas de manera anticipada y los usuarios comenzaron a dar la voz de alarma. Las redes sociales y los canales de streaming como Yotube y Twitch comenzaron a llenarse de denuncias de errores increíbles en el juego, fallos y bugs que hacían la experiencia difícilmente jugable. Y, aunque también se han registrado en la versión de PC, parece que son las versiones de videoconsola, PS4 y Xbox One, las más afectadas por estos fallos. Además de los constantes y molestos errores que ‘rompen el juego, literalmente’, el rendimiento en las consolas de la generación actual es extremadamente bajo: alcanzando los 15 fps en la versión de PS4 o los 18 fps en la de Xbox One.

#Cyberbug2077 tiene un poco de juego mi bug pic.twitter.com/9Zp1RhoCkH — El Chinoo (@Dante890) December 13, 2020





Internet enseguida hizo 'su magia' y las redes se llenaron de miles de vídeos e imágenes donde el juego se muestra completamente roto y los memes se multiplicaron. Cyberpunk 2077 o el hastag #Cyberbug han sido tendencia en Twitter durante la última semana. Tanto fue el escándalo que el pasado lunes, CD Projekt lanzaba un comunicada pidiendo disculpas por el estado del juego y asegurando que cualquier jugador podría reclamar la devolución del precio del juego si quería devolverlo (ante la sorpresa general de las tiendas, encargadas de realizar esas devoluciones y cada una con su propia política de devoluciones).

CD Projekt se disculpa y promete arreglar el juego

Además del comunicado entonando el ‘mea culpa’, CD Projekt Red anunciaba una serie de parches que irán corrigiendo los números fallos del título en todas sus versiones, y que llegarán progresivamente en enero, febrero y hasta marzo. Si lo habitual en la industria actual del videojuego es programar un calendario de expansiones de los juegos, que añaden nuevo contenido adicional (más misiones, personajes nuevos, nuevas narrativas…), el estudio polaco ha inaugurado una nueva tendencia: un calendario de parches a largo plazo que no añadirán contenido, sino que arreglarán errores. Así, el estudio ha venido a confirmar que, para que el juego esté más o menos corregido y pueda disfrutarse su experiencia de forma completa (que no al 100%) habrá que esperar a pasado el mes de marzo, aunque hayas comprado el juego el pasado día 10 de diciembre. Eso sería algo así como asistir al estreno de una película de cine, ver la proyección sin los efectos especiales añadidos, con tan solo los cromas verdes en los fondos y las cuerdas de los especialistas aun visibles, y salir de ver la película con la promesa de poder volver tres meses después a disfrutar de la experiencia acabada.





Umm si, por favor, más parches para arreglar estás weas #Cyberbug2077 pic.twitter.com/gZRrLHm7Lp — ChubbyIsaak (@NotSkinnyIsaac) December 13, 2020





Estos últimos días, los mismos medios especializados han tenido tiempo de probar las versiones de PS4 y Xbox One y los análisis oficiales son opuestos a los publicados días antes del lanzamiento, con la versión de PC. Los suspensos y los avisos de estar ante un videojuego que no se puede disfrutar son constantes y se alinean con las críticas de los jugadores de todo el mundo. Aquí puedes leer el análisis publicado por nuestros compañeros de Videojuegos Cuatro, un código de PS4 que afortunadamente han podido jugar en una PlayStation 5, y es que las consolas de nueva generación hacen que el título rinda mejor y acumule menos errores (aunque sigue sufriendo algunos).



Lo que resulta un poco inexplicable es que las versiones de PS4 y Xbox One hayan pasado los filtros y los llamados ‘procesos de Q&A’ que Sony y Microsoft exigen para publicar un videojuego en sus plataformas. Estas compañías son normalmente muy exigentes y someten a duros procesos de ‘testing’ a los juegos que van a aparecer en las tiendas de sus videoconsolas. Es cierto que estábamos ante uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años, con millones de copias pre-reservadas, y tal vez ambas compañías se fiaron de las promesas de CD Projekt de arreglar todos los fallos en parches de actualización los primeros días tras el lanzamiento. Pero está claro que aquí las culpas deberían estar repartidas, ya que nadie entiende que Xbox y PlayStation hayan autorizado la publicación de un juego en estas condiciones.





Pero la situación ha dado un vuelco hoy mismo, con la retirada del juego de la Playstation Store por parte de Sony. La compañía nipona ha dado marcha atrás y ha quitado el juego de su tienda, donde ya no puede adquirirse, y ha dejado en manos de los jugadores que tengan una copia del juego la posibilidad de devolverlo y recibir un reembolso. Eso sí, aunque el juego ya no esté disponible, los posibles parches y mejoras que aplique CD Projekt al juego se recibirán sin problema por parte de los jugadores que decidan mantener su juego instalado. Veremos si Microsoft toma una decisión parecida con el juego en la tienda de Xbox en los próximos días.

Lo que es seguro es que la reputación de CD Projekt ha quedado seriamente dañada, sus acciones en bolsa han caído estrepitosamente los últimos días, y la retirada del juego de la PlayStation Store es una decisión sin precedentes en un juego de este calibre y no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener. Lo que es seguro es que el trabajo para mejorar el juego y conseguir pulirlo, algo a lo que sus responsables se han comprometido, no será tarea fácil y afectará a los planes para lanzar las versiones del juego en las consolas de nueva generación, PS5 y Xbox Series X/S, y al lanzamiento del apartado multijugador independiente. El que iba a ser el título del año, o de la década, se ha convertido de momento en un gigantesco meme y el mayor escándalo de la industria de los últimos años.

Cómo pedir la devolución del dinero de Cyberpunk 2077

Si eres uno de esos incontables jugadores que adquirió una copia de Cyberpunk 2077 y has experimentado todos esos errores que no te permiten disfrutarlo, puedes devolverlo y recibirás el rembolso de tu dinero. Pero claro, en cada tienda hay una política de devoluciones distinta y puede que el proceso no sea tan sencillo ne todos los casos. También habrá diferencias si has adquirido el juego en formato físico en digital. Lo primero que puedes hacer es preguntar directamente a CD Projekt, que ha habilitado un correo electrónico de información para ayudar en el proceso de devolución: helpmerefund@cdprojekt.com



En el caso de haber adquirido el título en una tienda física, necesitarás conservar el ticket de compra y que no hayan transcurrido los 14 días habituales para estos casos (en algunas tiendas permiten más tiempo). Infórmate en la tienda que lo adquiriste, porque no todas han decidido realizar la devolución.





Si adquiriste el juego en formato PC a través de Steam tienes que cumplir dos requisitos: que no hayan pasado 14 días desde la compra y que no hayas acumulado más de dos horas de juego. Si cumples con ambos requisitos acude al menú ‘Soporte’ del juego en tu biblioteca y elige la opción ‘Devolver juego’. Si lo compraste en GOG tendrás 30 días para devolverlo y no importa si has jugado muchas horas al título.



Si compraste el juego en Xbox, hay una posibilidad para solicitar el reembolso cuando un juego presenta problemas (lo que es el caso). Tienes que acudir a esta página web e iniciar sesión para ver tus últimas compras. Encuentra el juego y elige ‘Solicitar un reembolso’ para pedir la devolución.