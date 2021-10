Cuando Jobs murió, su viuda heredó toda su fortuna, incluidas las valiosas acciones de éste en Apple y The Walt Disney Company. En aquel momento Laurene se convirtió en la mayor accionista individual de Disney, aunque en 2017 redujo su participación al 4%. Si su fortuna no ha crecido más (aunque ahora sea el doble que hace diezx años) es porque Powell Jobs gasta gran parte de su fortuna en filantropía, sobre todo relacionadas con la educación y la lucha contra el cambio climático. Powell Jobs es miembro de las juntas de varias organizaciones, como Teach for America, Conservation International y New America Foundation.