Muchos mayores no se entienden con la tecnología y les es realmente difícil mantenerse en contacto con sus familiares con los métodos preferidos hoy en día: las redes sociales o las aplicaciones de mensajería, aunque hay excepciones con algunos abuelos . Pero hay personas que piensan en ellos, como es el caso de Manuel Lucio, que ha creado un dispositivo, el 'Yayagram', que facilita las cosas de una forma muy ingeniosa. Bueno, en realidad, Manuel solo ha pensado en una persona, en su abuela, que "no se entiende muy bien con el móvil y tampoco oye muy bien", para que pueda comunicarse fácilmente con sus nietos utilizando Telegram. Manuel Lucio es desarrollador y se le ocurrió construir un pequeño dispositivo que simplificara el proceso para que su abuela pudiera enviarse mensajes con sus nietos a través de una aplicación de mensajería. Para ello utilizó una Raspberry Pi 4 (un pequeño ordenador en miniatura que puede programarse para hacer casi lo que queramos), el lenguaje de programación Phyton y conecta con la aplicación de mensajería Telegram. El resultado es una caja de madera con un micro, un botón rojo, un cable para conectar de manera literal con cada nieto y una impresora térmica para poder leer los mensajes recibidos. Manuel ha contado el proceso de desarrollo del original dispositivo en un hilo de Twitter ( @mrcatacroquer ).

Manuel aclara que el dispositivo se llama Yayagram y no Yayogram porque "sólo tengo Yaya" y a las preguntas de por qué su abuela no utiliza las llamadas de teléfono convencionales Manuel nos recuerda "que mi abuela no oye muy bien, tiene 96 años, pero lee perfectamente, por lo que este dispositivo le ofrece independencia".