Fechas y compañías confirmadas

Los juegos del E3 2021

Aún no se ha anunciado fecha exacta ni horario, pero seguramente Nintendo programe uno de sus Nintendo Direct especiales para el E3, donde suele lanzar todo su arsenal de nuevos anuncios. Sobre los juegos que esperamos ver en el evento digital destacan los juegos que se lanzarán ese mismo mes, como Mario Golf: Super Rush y The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, y esperados lanzamientos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 y Hollow Knight: Silksong, además de nuevos anuncios.



Xbox contará co su conferencia oficial del E3, y este año será conjunta con Bethesda, después de la adquisición de esta última por parte de Microsoft. Así que esperamos ver una apasionante conferencia carga de anuncios y novedades de títulos como Halo Infinite, Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Starfield, Forza Motorsport 8, Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2, Hellblade 2, Fable, Avowed, Everwild o The Elder Scrolls VI.