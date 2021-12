El director ejecutivo de Tesla y Space X y uno de los hombres más ricos del mundo, E lon Musk , tiene claro cuál será la mayor amenaza para el futuro de la civilización humana: "no hay personas suficientes en el mundo" .

No somos demasiados. Al menos, desde el punto de vista de Musk, que aseguró durante el Consejo de CEO organizado por Wall Street Journal, que "los mayores riesgos de la civilización son la baja natalidad y la rápida caída de la natalidad ". Pronunció sus advertencias mientras hablaba sobre el Tesla Bot , un robot humanoide que tiene "el potencial de ser un sustituto generalizado del trabajo humano ". Unas declaraciones que han sido recogidas por Russia Today .

En la línea de su temática, Elon Musk también abordó la cuestión del envejecimiento, señalando que es "no cree que la gente deba intentar vivir durante mucho tiempo". En su opinión, aparte de ser ley de vida, es fundamental que las personas mueran, pues "la mayoría de las veces la gente no cambia de opinión" y eso crearía una sociedad "donde las nuevas ideas no pueden tener éxito". Con sus palabras, por tanto claro que el relevo generación es algo fundamental y necesario, casi urgente, para el creador de Tesla.