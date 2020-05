España se resiste a las apps de rastreo, herramientas anti-COVID que ya usan en varios países

Rastreamos los contactos de un enfermo de COVID-19. El móvil guarda sus pasos y puede ver si se alejó más de un km de distancias. También a través de la geolocalización podemos descubrir si esa persona estaba o no sola. En caso afirmativo habría que rastrear también a esta otra persona, ya que podría estar contagiada, y avisar a su vez a las personas con las que ha estado . La investigación choca con la privacidad de todos los implicados . Para los sanitarios entrar en esta red es voluntario y se requiere el consentimiento expreso del enfermo para utilizar sus datos.

El sistema de Singapur

En un vídeo explicativo, TraceTogether asegura que el proceso requiere la autorización del usuario y la aplicación no recopila datos de geolocalización.

Limitaciones de la tecnología

"Si me preguntas si cualquier sistema de rastreo de contactos Bluetooth activo o en desarrollo, en cualquier parte del mundo, está listo para sustituir al trabajo manual de rastreo, te diré sin reservas que la respuesta es no", escribió en un blog Jason May, director en la Agencia de Tecnología de Singapur, creadora de TraceTogether.