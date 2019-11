Se reduce año a año pero al 34% de los españoles todavía les da miedo pagar con el móvil

No todos nos adaptamos igual a las nuevas tecnologías. A pesar del esfuerzo que han hecho los bancos y los comercios para aceptar este medio de pago, al 34% de los españoles todavía les asusta usar su móvil para pagar una compra en una tienda y un 21% no confía en la seguridad de este sistema, según una encuesta realizada por el comparador de productos financieros HelpMyCash.com. No obstante, el miedo al pago móvil se ha reducido en seis puntos porcentuales en el último año. El miedo es mayor entre las mujeres que entre los hombres: mientras que el 39% de las encuestadas afirma no sentirse a gusto con este sistema de pago, solo al 28% de los hombres les asusta usarlo.