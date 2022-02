“Viviríamos muy bien sin Facebook”: Europa no teme al órdago de Zuckerberg

Europa no parece demasiado preocupada por la amenaza de Mark Zuckerberg de cerrar Facebook e Instagram en la región si no le permiten transferir datos de usuarios europeos a EEUU . Más bien al contrario, hay quien apunta que ello podría traer hasta consecuencias positivas.

Pese a que la advertencia del empresario estadounidense sí ha revolucionado los ánimos entre los usuarios de sus más famosas plataformas, entre los altos cargos de la Unión Europea hay quien no cede ante el órdago: “ Seguro que viviríamos muy bien sin Facebook ”, ha dicho el ministro de Economía francés, Bruno Le Mair e, en una rueda de prensa en París en la que ha comparecido junto a su homólogo alemán, Robert Habeck , quien no ha opinado de forma diferente respecto a la posibilidad de que Meta paralice su actividad en el continente.

“Después de que me hackearan… he vivido sin Facebook ni Twitter durante cuatro años. La vida es fantástica”, ha dicho Habeck, haciendo ver, por su parte, que todo seguiría igual después de Meta.

En este sentido, en una opinión compartida, ambos han subrayado que Europa no se va a dejar “influenciar” por estas advertencias y la UE no cederá al “poder desmedido” de los gigantes digitales. Esto es, dejan claro que se protegerá la privacidad de los datos de los europeos y harán valer su soberanía, al margen de que la legislación pueda estar sujeta a nuevas regulaciones y se esté trabajando, de hecho, en cómo regular el llamado metaverso .

“Creo que estas grandes empresas digitales no están acostumbradas a que les lleven la contraria. No queremos que nuestros datos personales se entreguen a los gigantes digitales sin ningún control”, ha dicho Le Maire, tal como recoge el medio alemán Euractiv .

"Si no podemos transferir datos entre países y regiones en los que operamos, o si tenemos restricciones para compartir datos entre nuestros productos y servicios, esto podría afectar a nuestra capacidad para brindar nuestros servicios, la forma en que brindamos nuestros servicios o nuestra capacidad para orientar los anuncios", denunciaba Meta en el informe.

En este sentido, lo que espera Zuckerberg es un nuevo acuerdo con el espacio europeo este 2022 que le permita que esa transferencia de datos entre ambas partes vuelva a ser legal . De no ser así, advierte, se produciría el cierre de algunos de sus servicios más populares.

"Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en las SCC [Cláusulas contractuales estándar] o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, probablemente no podamos ofrecer un número de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa", alertaba Meta, que por otra parte reconoce que esta medida sería contraria a sus propios intereses, y que "afectaría material y adversamente" a su negocio, su situación financiera y sus resultados de operaciones.