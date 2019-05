Facebook se convierte en un chivato de datos personales para las compañías telefónicas

Herramienta para mejorar la conectividad

Facebook, por su parte, insiste en que no realiza evaluaciones de solvencia crediticia, aunque la compañía no pudo negar que había proporcionado los datos de usuarios a otras partes que podrían realizar dichos análisis, una distinción que puede no eximirla de las leyes pertinentes, según un experto legal que habló con 'The Intercept'.