Un fallo en macOS permite acceder a los datos de los Mac

El equipo de ciberseguridad de Google, Project Zero, ha hallado un fallo en el sistema operativo macOS por el que los piratas informáticos pueden acceder a los datos almacenados en los ordenadores Mac .

Según informa Europa Press, el equipo de Project Zero notificó esta brecha a Apple hace tres meses, aunque no se ha hecho público hasta ahora al no recibir respuesta alguna en 90 días. Como resultado han publicado en su foro público los detalles de la citada vulnerabilidad, a la que han llamado 'BuggyCow'.