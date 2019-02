Acusan a Fornite de una posible filtración de datos de los jugadores

La clave del éxito de este juego

Si no has jugado al Fornite, han oído hablar de este juego en red alguna vez. El Fortinte es un videojuego de acción online, con multijugador y gratis. Aunque tiene elementos que se pueden comprar, estos no afectan ni mejoran la jugabilidad, ya que lo que se pueden comprar son nuevos personajes y diferentes elementos para cambiar esos personajes.