Fortnite podría volver a los iPhone con la nueva versión de GeForce Now para Safari

Hasta el momento la compañía no ha confirmado la nueva versión de su servicio de 'streaming' de juegos basado en la nube para Safari. "Nvidia no comenta sobre la llegada de nuevos clientes al servicio, ni sobre la disponibilidad de ningún juego en plataformas no anunciadas o inéditas", ha señalado un portavoz de la compañía a BBC. "Fortnite no está confirmado para GeForce Now en plataformas más allá de PC, Mac y Android", ha añadido.