Gmail se ha caído: el servicio de correo de Google da errores a nivel global

Según DownDetector , los problemas comenzaron alrededor de las 09:40 de esta mañana (hora peninsular española). A partir de este momento comenzaron a detectarse fallos del servicio, que fueron reportados pro los usuarios., Aunque la causa de los fallos no está clara, el 49% de los afectados afirmaron que recibían un fallo de conexión al servidor , el 30% tenía problemas para enviar correos electrónicos y el 21% tenía problemas con la versión web de Gamil.

Aunque hay muchos usuarios que no pueden enviar o recibir correos (otros afirman que no pueden adjuntar o abrir archivos a los mismos), Google afirma que no hay problemas conocidos en el servicio.