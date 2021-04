Un grupo de hackers pide 50 millones por no desvelar los prototipos de los nuevos MacBook de Apple

El grupo de ciberdelincuentes, también conocido como Sodinokibi, asegura disponer de los planos de estos nuevos portátiles de Apple tras haberse infiltrado en los ordenadores de Quanta Computer Inc., uno de los proveedores de la compañía, con sede en Taiwan , principalmente en componentes para sus portátiles. El grupo habría obtenido los planos confidenciales de los nuevos productos de ese asalto a los equipos de Quanta, que afirma que recibió un ciber ataque a sus servidores hace días , pero no confirma que se le hayan robado datos.

REvil se atribuye la autoría del hackeo de los planos

REvil ha desvelado el contenido de su hackeo en un blog en la Dark Web , donde afirma que primero apuntaron a la propia Quanta Computer, a la que se dirigieron exigiéndole el pago del rescate. Pero, al no obtener respuesta, extienden el chantaje a la propia Apple , que sería la más perjudicada con la filtración. En el mismo blog publican un total de 15 planos , en teoría pertenecientes a los nuevos MacBook 2021. “Tim Cook puede darle las gracias a Quanta”, afirman los hackers en el post de su blog en la Dark Web.





Los miembros del grupo REvil han exigido a Apple que pague la cantidad de 50 millones de dólares antes del próximo 1 de mayo. Hasta llegar ese día, y si no reciben el dinero, seguirán publicando planos y detalles de los nuevos productos cada día en su blog de la Dark Web. El portal The Record, que ha publicado algunas de las imágenes filtradas, asegura que los planos parecen auténticos y destaca que en uno de ellos se puede ver la firma de uno de los diseñadores de Apple, John Andreadis.



Además de información y planos de diseño de los nuevos MacBook Air y MacBook Pro 2021, el robo de datos también podría incluir información sensible sobre los nuevos Apple Watch.