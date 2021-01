Vuelve Indiana Jones con un nuevo videojuego

El comunicado de Bethesda que acompaña al primer vídeo del juego es el siguiente: "Nuestro estudio Machine Games está desarrollando un nuevo juego de Indiana Jones con una historia original y que tendrá a Todd Howard como productor ejecutivo, en colaboración con Lucasfilm Games . Pasará algún tiempo antes de que tengamos más información para anunciar, ¡pero estamos muy emocionados de compartir esta noticia hoy!" Bethesda Games y todos sus estudios fueron adquiridos hace unos meses por Microsoft, por lo que es fácil aventurar que el nuevo juego de Indiana Jones se lanzará como exclusiva para las videoconsolas Xbox, además de en PC . Lo que sí que es seguro, exclusivo o no, es que el juego estará disponible, desde el día 1 de su lanzamiento, para todos los suscriptores del servicio Xbox Game Pass, como viene siendo habitual en los títulos producidos por los estudios de Xbox.

Más de una década sin juegos de Indy

El arqueólogo más famoso del cine también es uno de los arqueólogos más famosos de la historia de los videojuegos, con permiso de Lara Croft. Sus videojuegos fueron muy populares en la década de los 80, acompañando al éxito de las películas protagonizadas por Harrison Ford. En la edad de oro de las aventuras gráficas, Lucas Arts (la compañía de videojuegos de Geroge Lucas) nos regaló Indiana Jones y la Última Cruzada (1989) y el genial Indiana Jones and the Fate of Atlantis (1992).