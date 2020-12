Internet sería algo muy distinto si desaparecieran todas las líneas de código escritas por mujeres a lo largo del tiempo. Eso es lo que pretende demostrar la organización internacional Girls Who Code en su lucha contra la brecha de género que existe en el mundo de la tecnología.

"Todavía hay una percepción por ahí de que la codificación no es para las niñas, pero eso no es cierto, sabemos que una gran parte de la web fue codificado por las mujeres", dijo Reshma Saujani , fundador y CEO de Girls Who Code