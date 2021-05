"Hoy es el último stream en varias semanas", señaló el 'Kun' Agüero

El argentino aparca su canal para no ponérselo fácil a los críticos

"Estoy haciendo stream, ¿tiene algo de malo?", preguntaba el futbolista

Sergio Leonel, el 'Kun', Agüero, futbolista que se encuentra bajo los focos por el interés del FC Barcelona en su fichaje, ha sorprendido este martes a sus seguidores al anunciar que abandonará su canal de Twitch (SLAKUN10) y su faceta como streamer durante un tiempo.

El delantero argentino de 32 años, que ha obtenido gran popularidad en la plataforma durante los últimos meses, habló por primera vez desde que el domingo celebrara el título de la Premier League con el Manchester City y dejó claro que quiere centrarse en la selección argentina, a la que se incorporará tras disputar la final de la Champions League, para no ponérselo fácil a los críticos.

"Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben, prefiero estar enfocado en Argentina. Quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve 'boludeando'. Prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos", subrayó el 'Kun', uno de los referentes del mundo del deporte en Twitch.

El futbolista se queja del trato que recibe por su faceta como streamer: "A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué"

El futbolista se quejó del trato que recibe por su faceta como streamer. "Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, nos van a sacudir. Hoy se suben todos al 'caballito' del récord. Hoy es 'qué grande el Kun', 'increíble lo que hizo', pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué", se preguntaba el jugador, que comparte buena amistad con otros streamers populares de la plataforma, como los españoles Ibai Llanos o Cristinini, entre otros.

El exdelantero de Independiente de Avellaneda y Atlético Madrid siguió con su discurso hacia los posibles críticos que le estén esperando. "Si va mal, dicen que estoy todo el tiempo sentado, que no entreno, que hago streaming. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuviera andando en moto y me estuviese por matar. Si fuese así, OK, diría que soy un irresponsable. Pero estoy haciendo stream, ¿tiene algo de malo? Por más que no escuche lo que digan, te llega por algún amigo o la familia e inconscientemente te llega. Y yo no les quiero dar argumentos", concluyó.

El canal del 'Kun' cuenta con más de tres millones de seguidores

El canal del 'Kun' Agüero, SLAKUN10, cuenta con 3,2 millones de seguidores y destaca entre los usuarios por su diversidad en la temática. La categoría que más utiliza el futbolista es 'Just Chatting', charlando, y ha realizado directos mientras jugaba a Grand Theft Auto V (como Marbella Vice), Valorant o Among Us.