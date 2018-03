La longevidad de especies marinas aumenta con la profundidad de los ecosistemas, según un estudio

Los ecosistemas marinos profundos --de 100 a 1.000 metros de profundidad-- están dominados por especies longevas que llegan a vivir cientos o miles de años, mientras que en aguas someras abundan generalmente las que solo viven algunas decenas de años, según un estudio en el que han participado investigadores de la Universitat de Barcelona (UB) y del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC).

La investigación, publicada en la revista 'Proceedings of the Royal Society of London', detalla por primera vez el impacto de los factores ambientales como luz, nutrientes, temperatura y perturbaciones físicas en los patrones de longevidad de especies que habitan en los fondos marinos como los corales, gorgonias, esponjas y macroalgas.