MP3 music YouTube Downloader. Este programa te permite descargar música a tu terminal, a través de la conversión de videos de Youtube a mp3, una acción que no es ilegal siempre que te comprometas a no realizar acciones adicionales que vayan en contra de las leyes y perjudiquen a la industria musical. Por ejemplo, no podrás comercializar las canciones descargadas ni, en general, lucrarte de lo que te ofrezca esta plataforma.