Meta reitera su presencia en Europa: Mark Zuckerberg no nos dejará son facebook e Instagram

Meta ha reiterado que en sus planes no se encuentra el cierre de servicios como Facebook o Instagram en el mercado europeo, pero ha llamado la atención sobre el papel que la transferencia de datos entre la Unión Europa (UE) y Estados Unidos (EEUU) tiene para empresas de ambos lados del Atlántico. Son más de 15.000 millones de dólares los que están en juego. Y no, Mark Zuckerberg no está en posición de lanzar un órdago que tampoco le beneficia.