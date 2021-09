Bajo los nombres de Science of Cambridge, y posteriormente Sinclair Research, el ingeniero se introdujo en el desarrollo de equipos computacionales.

Su hija, Belinda Sinclair, le ha dedicado unas emotivas palabras en The Guardian : "Era una persona bastante asombrosa . Por supuesto, era muy inteligente y siempre estaba interesado en todo. Mi hija y su esposo son ingenieros, por lo que él estaría hablando de ingeniería con ellos".

No fue todo un camino de rosas para el ingeniero. En 1985 puso a la venta uno de sus productos más polémicos, el Sinclair C5. Se trataba de un triciclo eléctrico que no funcionó entre el público y que casi le lleva a la bancarrota. Había pronosticado ventas de 100.000 en el primer año, algo que no se cumplió.