Tras más de tres años de pruebas cerradas, betas abiertas y múltiples eventos para probar el correcto funcionamiento del juego, Amazon Games ha lanzado por fin de manera oficial un MMO que va a dar que hablar . Se trata de un gran lanzmaiento en el género que espera estar a la altura de los grandes nombres entre los MMO's, como World of Warcraft, Guildwars o The Elder Scrolls Online.

New World permite explorar un emocionante MMO de mundo abierto "repleto de peligros y oportunidades en el que forjarás un nuevo destino como un aventurero que naufraga en las costas de la isla sobrenatural de Aetérnum. Infinitas oportunidades para luchar, recolectar recursos y forjar equipo te esperan entre la naturaleza salvaje y las ruinas de la isla. Canaliza las fuerzas sobrenaturales o blande armas mortales con un sistema de combate en tiempo real sin clases, y lucha en solitario, con un equipo pequeño o con un ejército colosal en combates Jugador contra Entorno y Jugador contra Jugador; la elección es tuya".



Para jugar a New World necesitarás tener una cuenta de Steam, ya que es el único servicio donde se puede adquirir. En su página web encontrarás dios ediciones, la Estándar (por 39,99 euros) y la Deluxe (por 49,99 euros). Estas última incluye la armadura y destral del Leñador, la mascota Mastín, el conjunto de gestos Piedra, papel o tijera y el libro de arte digital de New World. también puedes adquirir la versión física del juego, la Steelbook Edition que incluye la edición Deluxe en formato digital de New World y una caja metálica con un mapa coleccionista que te llegará a casa.Todo a un precio de 59,99 euros.