Sony Interactive Entertainment ha celebrado uno de sus eventos virtuales, los famosos State of Play , esta vez dedicado a uno de sus videojuegos más esperados: Horizon Forbidden West . Durante la presentación, los fans de la franquicia de mundo abierto pudieron disfrutar de un nuevo vídeo de gameplay con 14 minutos de juego .

Horizon Forbidden West es la continuación de Horizon Zero Dawn, uno de los juegos de más éxito en el catálogo exclusivo de Playstation 4. Ahora, la continuación de las aventuras de Aloy llegara a la nueva generación, PlayStation 5, pero también tendrá versión para PS4. El vídeo de 14 minutos de gameplay, junto con el State of Play al completo, ya está disponible con subtítulos en castellano si no pudiste verlo.