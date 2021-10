State of Play: todas las novedades para Playstation 4 y Playstation 5

Sony ha presentado un buen número de nuevos juegos en el evento online State of Play

Se trata de juegos de terceras empresas que llegarán a finales de este 2021 o principios de 2022

Destacan una nueva entrega de la saga Star Ocean o el juego independiente Little Devil Inside

PlayStation ha celebrado un nuevo State of Play, una presentación online de sus próximas novedades para PS4 y PS5, esta vez dedicado a los llamados 'third parties', es decir los juegos de terceras compañías, desarrolladoras y editoras ajenas a Sony. Veinte minutos de anuncios de algunos títulos ya conocidos y algunas sorpresas, que llegarán a finales de este 2021 y principios de 2022.

Entre los títulos anunciados destacan las nuevas entregas de la sagas Star Ocean, King of Fighters y Five Nights at Freddy's, y los nuevos tráileres de los indies Death's Door o Little Devil Inside.

Deathverse: Let It Die

Un perturbador tráiler nos desvelaba la hipnótica acción de Deathverse - Let it Die, un nuevo juego ambientado en el universo del juego gratuito Let It Die de GungHo Online Entertainment. Según la desarrolladora, Deathverse Let It Die es un 'survival battle arena' en el que los jugadores lucharán entre sí en combates PvPvE, con creación de armas ridículas pero mortales, personalización sin límite de tu personaje y una competición que apunta a los streaming y a los esports. El juego llegará en 2022.

Kartrider Drift

Un espectacular juego de karts llegará a PS4 y PS5 y, salvando las distancias, tiene un aspecto muy divertido y muy similar a Mario Kart. Se trata de un juego que llegará en formato free to play y que promete apasionantes partidas online. Kartrider Drift legará en 2022.

Bugsnax: The isle of Bigsnax

El simpático juego de comer bichos, Bugsnax que llegó en 2020 recibirá una actualización llamada The Isle of Bigsnax. Una enorme isla que ha surgido del mar y donde los personajes principales podrán explorar y hacer a los bugsnax mucho más pequeños para atraparlos de manera más sencilla. Ahora puedes ponerle sombreros a los bichos y decorar sus casas. No podrás resistirte. La actualización, en algún momento de 2022.

Death's Door

El esperado juego independiente, editado por Devolver Digital, Death's Door ya tiene fecha de lanzamiento para PlayStation 4 y PlayStation 5. Durante la transmisión del State of Play Sony confirmó que Death's Door llegará el 23 de noviembre (el juego llegó en julio para PC, Xbox One y Xbox Series X | S). Y ha acompañado el anuncio con un nuevo tráiler.

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Five Nights at Freddy's: Security Breach, el juego de terror en primera persona basado en el universo de Five Nights at Freddy's, llegará a tiempo para la Navidad. Llegará a PS4 y PS5 el 16 de diciembre de 2021. Un neuvo tráiler nos muestra a sus terroríficos personajes y la clásica mecánica de la cámara de seguridad.

The King of Fighters XV

Sony le ha dedicado tiempo a la nueva entrega del juego de lucha, The King of Fighters XV, que tiene nuevo tráiler de gameplay y beta abierta a la vista en PS5. El juego llegará el 17 de febrero de 2022, pero este próximo mes de noviembre los aficionados podrán probarlo. La beta abierta de The King of Fighters XV tendrá una duración de dos días y se celebrará entre los días 20 de noviembre a las 4:00 y el día 22 a las 15:59 p.m. Un fin de semana para disfrutar.

First Class Trouble Developer

En el nuevo juego de Invisible Walls hay que colaborar entre nuestros compañeros de tripulación para intentar evitar un desastre en el crucero espacial de lujo en el que viajamos. Una aventura muy original que tiene tráiler. Un título que llega el 2 de noviembre a PS4 y PS5.

Star Ocean: The Divine Force

Una de las mayores sorpresas de la noche en el state of Play ha sido el anuncio de una nueva entrega de la veterana saga de rol Star Ocean. Tri-Ace y Square Enix han presentado Star Ocean: The Divine Force, un título que parece seguir los pasos de Integrity and Faithlessness como un juego de acción rol. Star Ocean The Divine Force se lanzará en PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2022. El juego presenta una historia que combina ciencia ficción y fantasía, una rica variedad de personajes e historias paralelas y un sistema de batalla que ofrece emocionantes combates con controles sencillos. y ahora podemos volar a nuestro antojo por todos los escenarios.

Little Devil Inside