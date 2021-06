Estados Unidos inicia la tramitación sobre la ley de preinstalación de apps en móviles

Se acabó 'el chollo' para las principales tecnológicas. Al menos eso es lo que pretende la mayoría demócrata de la cámara dónde se vota una ley por la que las principales compañías no podrían tener aplicaciones preinstaladas en los dispositivos que comercializan en el país.

Política anti monopolio compartida por la Unión Europea

Estados Unidos lleva tiempo queriendo acotar la actividad de algunas de sus principales empresas. En Europa, por otra parte, las legislación anti-monopolio lleva años vigente aunque en la práctica, los organismos reguladores no suelen intervenir cuando los móviles incluyen aplicaciones preinstaladas.

Las sanciones contra Google, Apple y otras tecnológicas por otro lado si que se están dejando ver en ambas orillas del Atlántico. En el caso de esta medida en particular, Apple podría ser la compañía más afectada ya que sus dispositivos cuentan con una 'tienda de apps' particular que no es accesible para otros sistemas operativos.