Un nuevo error en seguridad de Instagram y Facebook deja al descubierto contenidos subidos de forma privada

Un portavoz de Facebook ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "el comportamiento descrito aquí es el mismo que hacer una captura de pantalla de la foto de un amigo en Facebook e Instagram y compartirlo con otras personas". Y recalca que "no le da acceso a las personas a la cuenta privada de otra".

El usuario de la cuenta privada no podrá saber si su contenido ha sido publicado a no ser que lo encuentre en la web, ya que Instagram notifica quién ha visto el contenido de la cuenta, pero no quién ha accedido a esas fotos, vídeos e historias fuera de ella. Este mismo sistema también se puede aplicar al contenido que se publica de forma privada en Facebook.