Así es Verdansk 1984, el nuevo mapa de Call of Duty Warzone

El popular battle royale Call of Duty Warzone ha sufrido el mayor cambio desde su lanzamiento a principios de 2020. Tras el evento nuclear que hizo estallar el mapa del juego hace apenas 24 horas, el multijugador gratuito va a recibir un lavado de cara devolviéndolo al pasado, peque que además afectará al juego en sí. Así es Verdansk 1984.



La segunda parte del evento de presentación de la nueva Temporada 3 del juego se produjo ayer por la noche y todos los jugadores que se conectaron vivieron la transformación del título. Tras la finalización del evento el mapa sufrió su transformación completa y ahora luce como una localización de mediados de los 80, en plena Guerra Fría. La temporada 3 ha venido a unir los universos de Call of Duty Black Ops Cold War y Warzone.



Como apunta Activision en su propia página web: "Verdansk y la Guerra Fría han colisionado, sumergiendo a los jugadores en un nuevo mundo caótico. La Temporada tres de Warzone llega a la escena con un nuevo look para la experiencia gratuita del Battle Royale de Call of Duty".