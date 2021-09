Sony mostró God of War Ragnarok, Spider-Man 2 o Marvel's Wolverine, un juego protagonizado por Lobezno

El mítico RPG Star Wars: Knights of the Old Republic tendrá un remake que llegará a PS5

La versión de GTA V para la nueva generación llegará en marzo de 2022

Sony Interactive Entertainment (SIE) presentaba anoche un buen número de novedades, videojuegos que llegarán los próximos años a su videoconsola de nueva generación Playstation 5, en el evento virtual PlayStation Showcase 2021. El evento sirivó para mostrar una gran variedad de tráilers e imágenes inéditas de algunos de los videojuegos más esperados por los fans.

El evento, seguido a nivel mundial en los canales y redes sociales de SIE por millones de seguidores en todo el mundo, contó con una serie de entrevistas conducidas por Sid Shuman, Senior Director, Global Content Communications, y Hermen Hulst, director de PlayStation Studios. Entre los entrevistados, destacaron Cory Barlog, director de God of War y Eric Williams, director de God of War: Ragnarok, así como Ryan Treadwell, Lead producer de Aspyr, autores de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.

Además de un nuevo y espectacular tráiler del esperado God of War Ragnarök, estos fueron los principales títulos que se dejaron ver en el Playstastion Showcase 2021:

Insomniac muestra Spider-Man 2 y anuncia Marvel's Wolverine

Después del éxito de Marvel's Spider-Man y la edición especial de Miles Morales que llegó a PS4 y PS5, los fans esperaban noticias de la anunciada secuela. Y el estudio Insomniac Games no defraudó y, al a vez, daba la sorpresa de la noche. Y es que Insomniac no solo mostró imágenes de Marvel's Spider-Man 2 sino que anunció otro proyecto protagonizado por un héroe de la 'Casa de las Ideas': Marvel's Wolverine.

Marvel's Spider-Man 2 continúa la historia del primer videojuego de la saga del hombre araña, protagonizada por Peter Parker y Miles Morales, y llegará en exclusiva para PlayStation 5 en 2023. Y con Venom haciendo su aparición en este título.

Por otra parte, Insomniac ha anunciado también Marvel's Wolverine, un videojuego independiente protagonizado por el mutante Lobezno, que también llegará a la PS5 y con el que el estudio busca darle un "aire fresco" al personaje.

Remake de Star Wars: Knights of the Old Republic

Otra de las sorpresas de la noche llegó con el anuncio de un 'remake', pero que se trataba de el lavado de cara de un título muy querido por los fans de Star Wars. Y es que Aspyr Media y Lucasfilm Games anunciaron el 'remake' de Star Wars: Knights of the Old Republic, el juego ambientado 4.000 años antes de los acontecimientos de la trilogía galáctica original.

Casi 20 años después del lanzamiento del videojuego original de Bioware y Electronic Arts, esta nueva versión modernizada de la saga Star Wars llegará como exclusiva temporal a PS5. Sus desarrolladores han asegurado que están "rehaciendo el clásico RPG desde cero para adaptarlo a los tiempos que corren". Este nuevo Star Wars: Knights of the Old Republic contará "con tecnología, características y gráficos modernos, sin perder la integridad de la historia y de los personajes".

GTA V llegará al nueva generación en marzo de 2022

Grand Theft Auto V está convirtiéndose en un juego casi eterno, que va. ser lanzado de manera oficial en tres generaciones de videoconsolas. Llegó a PS3, se lanzó en PS4 y tendrá versión en PS5. En el evento virtual hubo tiempo para mostrar cómo se verá GTA V y GTA Online en la consola de nueva generación de Sony.

La nueva versión, que se lanzará en marzo de 2022 para PS5, contará con "una serie de mejoras técnicas y gráficas", según PlayStation, entre las que se incluirán mejoras de rendimiento para determinados vehículos en GTA Online.

Uncharted 4 llega a PS5 y PC

Otros de los videojuegos destacados de PS4 que harán su llegada ahora a la nueva PS5, y también a PC, serán Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: Colección Legado de los Ladrones.

Estos juegos de la saga de Naughty Dog protagonizada por el icónico Natham Drake llegarán a principios de 2022 para PS5, mientras que la versión para PC llegará poco después.

Alan Wake Remastered

Otra de las sorpresas de la noche la protagonizó el mítico juego de Remedy Entertainment que triunfó hace ya 11 años: Alan Wake Remastered. Esta reedición del juego se presentó con un nuevo tráiler, donde se descubrió su fecha de lanzamiento: el próximo 5 de octubre.

Gran Turismo 7, Ghost Wire Tokyo...

La saga de videojuegos de carreras Gran Turismo tuvo su protagonismo con la fecha de lanzamiento de su próximo entrega, Gran Turismo 7, que llegará en marzo de 2022 a PS5. También hubo novedades de Forskpoken, el juego de Square Enix llegará a PS5 la próxima primavera; Project Eve, que mostró nuevo contenido; Tiny Tina’s Wonderlands (de Gearbox Software), un caótico shooter de fantasía con uno de los icónicos personajes de Borderlands como protagonista, la alocada Tiny Tina, se anunció para PS4™ y PS5