Al final, los cambios en los nuevos términos de servicio de WhatsApp de momento no han sido para tanto y no llegó la sangre al río. De hecho, la mayoría de los usuarios no han tenido problemas en aceptarlos y no se ha producido el anunciado éxodo masivo de usuarios. Además, ayer conocíamos que la compañía no ha modificado la configuración de privacidad de los Grupos.



Aún así, otras aplicaciones de mensajería han pescado un buen número de usuarios en el río revuelto de

Whatsapp y, probablemente, la que mas ha crecido ha sido Signal, cuyas descargas se han multiplicado un 1200% en los primeros cuatro meses del año, respecto a los datos de 2020.