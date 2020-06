Seguridad, eficiencia y control: los espacios inteligentes van a cambiar nuestra vida

Espacios inteligentes: qué son y cuales son sus características

¿Cuáles son los usos de los espacios inteligentes?

Un espacio inteligente debe buscar la eficiencia energética , usando a su favor todo lo que la innovación tecnológica nos ofrece. No hay límites al respecto, pero sí tendencias. Por ejemplo, el desarrollo de sistemas de monitorización que permitan medir, de forma no invasiva, la eficiencia energética de cada espacio.

La gestión de emergencias es otro de los puntos clave para este tipo de espacios. Existen sistemas de evacuación basados en algoritmos inteligentes de detección de incidencias (incendios, focos de violencia, etc.) que permiten desalojar mucho más rápido grandes infraestructuras (recintos deportivos, aeropuertos, estaciones de metro, etc.) Para ello, se utilizan tecnologías como el uso de Internet of Things (IoT) y el Big Data para el desarrollo sistemas integrales capaces de proponer en cada momento las alternativas más seguras para los ciudadanos en espacios de este tipo, pero también en barrios, edificios de oficinas, etc.