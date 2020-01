Detenido un joven en Países Bajos por el robo de 12.000 millones de contraseñas

La Policía neerlandesa ha detenido a un hombre de 22 años acusado del robo de 12.000 millones de contraseñas y nombres de usuario, de naturaleza y origen no especificados, con la intención de venderlas por Internet. La detención se ha producido tras una operación internacional a cuatro bandas entre Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido.

Así que el 77% de los españoles admite estar estresado por la cantidad de contraseñas que tienen que administrar, atemorizados como están por las noticias sobre filtraciones de datos, según un estudio realizado por Kaspersky Lab tienen motivos para andar preocupados. Las redes sociales y el pago móvil suponen las tecnologías en las que menos confían los españoles (44% y 30%, respectivamente). Por su parte, el seguimiento por GPS y las aplicaciones de monitorización de salud y de música son las más fiables, con un 10% de los entrevistados afirmando que no les confiarían sus datos. Eso sí, más de la mitad (56%) de los españoles confiarían a sus parejas los datos de acceso, mientras que apenas el 5% lo haría a un gestor de contraseñas.

Y no, no ha sido la única noticia del día respecto a ciberdelincuentes. Así que el estrés de muchos españoles será hoy especialmente alto, ya que agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a dos personas que presutamente se hicieron pasar por técnicos informáticos para hacerse con un botín de más de 20.000 euros. Se hicieron pasar por supuestos técnicos de una conocida empresa de software para ofrecer falsos servicios a víctimas que no los necesitaban.