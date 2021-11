Ruined King, el RPG de League of Legends, ya está disponible para PC y consolas

El universo de League of Legends se sigue expandiendo mucho más allá de lo que abarca el famoso videojuego gratuito para PC, rey absoluto de los streaming y los deportes electrónicos a nivel mundial desde hace ya más de diez años. Si hace unos días asistíamos a la llegada del universo del juego a la televisión, con la serie de Netflix 'Arcane' , ahora llegan los primeros videojuegos desarrollados por equipos de desarrollo ajenos a Riot Games: como el esperado Ruined King: A League of Legends Story , que ya está disponible.

Riot Forge es la división de la editora norteamericana que engloba los proyectos, basados en el universo de League of Legends, pero que están en manos de diferentes estudios de desarrollo independientes. En un evento online, Riot Forge anunció por sorpresa que el conocido proyecto Ruined King: A League of Legends Story ya está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC.