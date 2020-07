Sherpa.ai lanza la plataforma de Inteligencia Artificial que puede analizar datos sin invadir la privacidad

Aplicaciones de Privacy AI

"Sin embargo, actualmente esto, en muchos casos, no se puede hacer porque no puedes compartir o alimentar un algoritmo con imágenes o radiografías de los pacientes, porque está la regulación de privacidad. Pues bien. Imaginemos que tenemos un ordenador central en Madrid. Los hospitales de otras ciudades, como Londres o Seúl, me dirán que no pueden compartir la radiografía de los pacientes. Por eso, nosotros hemos creado una plataforma que le permite aprender al algoritmo sin tener que compartir los datos privados. Los algoritmos tienen un pedacito de código en cada uno de los nodos -u hospitales-. Con 120 radiografías de Londres, el algoritmo aprende un poco, con otras 120 de Seúl, otro poco. Lo que ha aprendido es lo que se lleva el ordenador central, no las radiografías en sí. Se preprocesa todo en el nodo y no se envían datos del paciente. El algoritmo, al ver una mancha, por ejemplo, habría aprendido a saber si esa persona tiene cáncer o no", comenta el experto.