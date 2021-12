En el ranking de canciones más escuchadas de 2021 a nivel global, la más reproducida es 'Drivers license', de Olivia Rodrigo, que acumula más de 1.100 millones de escuchas en Spotify. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran 'MONTERO (Call Me By Your Name)', de Lil Nas X, y 'STAY', de The Kid LAROI con Justin Bieber.