Qué es Tasker y cómo usarla

Eso sí, es posible que su uso no sea para todo el mundo: de hecho, es probable que no sepamos bien qué hacer con ella en un primer momento. Por eso no es mala idea acudir a foros para explorar posibilidades y conocer cómo llevarlas a cabo. Para que puedas centrarte, estos son los conceptos que debes tener en cuenta: