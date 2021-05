Robertson, un hombre uruguayo de 70 años , más conocido como 'Tata' en la plataforma Twitch , ha dejado claro que las redes sociales y el mundo del streaming no es solo para jóvenes . Desde que comenzó con su canal ( TELLIER50 ) a mediados del año pasado, no ha parado de batir récords.

Tellier50 realizó su primer directo de transmisión seguida durante 24 horas el pasado 23 de mayo

"Todo el mundo lo hace. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no puedo? ¿Porque soy viejo? Vamos a ver qué tan viejo soy", señaló. El 'Tata', que cuenta con 404.255 seguidores en Twitch, realizó su directo durante todo un día mientras jugaba a League of Legends, Among Us o charlaba con los seguidores.