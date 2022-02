La aplicación cuenta con una función que permite confirmar la lectura de lo que se envía en una conversación, ya sea texto, imagen o vídeo: el doble 'check' azul. Esto no convence a todo el mundo, pero es verdaderamente útil para saber si te están ignorando o no.

Para realizar este truco hay que entrar en la conversación con la persona y pulsar de forma prolongada sobre el mensaje concreto que has enviado y del que quieres conocer este detalle.

Hay que tener en cuenta que existen diferentes motivos por los que no puedes ver si la otra persona tiene activado el doble 'check' azul. El primero de ellos es, lógicamente, que tenga desactivada esta función. Sin embargo, también puede deberse a que te haya bloqueado, que el teléfono del destinatario esté apagado, que no tenga conexión a Internet o que simplemente no haya abierto aún la conversación.