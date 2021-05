Twitch se ha caído: la plataforma de streaming bloquea a los usuarios españoles

Más o menos desde las 16:00 de esta tarde una gran parte de los usuarios españoles de Twitch, la popular plataforma de streaming de Amazon, han visto cómo la aplicación sufría un apagón. Los contenidos en directo pasaban a negro con un mensaje: "Se ha producido un error de red".



Lo más curioso de esta 'caída' es que parecía producirse dependiendo del operador de internet de los usuarios. Es decir, algunos usuarios de las operadoras más populares del país (Movistar, Vodafone o Jazztel) comentaban en redes sociales que no podían acceder a los contenidos, mientras usuarios de otras plataformas afirmaban no tener problemas. Aunque todas las operadoras iban cayendo poco a poco.



Ante las quejas de los usuarios ante los servicios técnicos de las operadoras, estas han afirmado no tener nada que ver con la caída del servicio. Todo apunta a que el bloqueo se debe a una solicitud judicial, y que se trataría de un error. Y es que Telefónica Audiovisual Digital ganó hace meses una orden judicial con la que podía pedir a las operadoras bloquear páginas web de streaming si estas reproducían contenido con derechos de autor. Esta orden se habría producido por error y las operadoras habrían ido acatando la orden de forma escalonada.



La buena noticia es que todas las partes están de acuerdo en que se trata de un error y ya se ha ordenado restablecer el acceso a los contenidos. Por ejemplo, a esta hora, la operadora Vodafone ya ha desbloqueado el acceso.