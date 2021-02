Aunque en realidad el informe sí que trata esos temas, la verdad encerrada en él no es tan sorprendente, es por eso que no ha suscitado un gran interés, a pesar de ser de dominio público desde el año 2003. En el informe, denominado "Análisis y evaluación del proceso de entrada", el autor, el teniente coronel del ejército de los EE. UU. Wayne M. McDonnell, explica esta técnica como "un sistema de entrenamiento". El propio McDonnell afirma que está "diseñado para brindar mayor fuerza, enfoque y coherencia a la amplitud y frecuencia de salida de las ondas cerebrales entre los hemisferios izquierdo y derecho para alterar la conciencia, moviéndola fuera de la esfera física para finalmente escapar incluso de las restricciones del tiempo y el espacio".



En el informe también puede leerse que "la materia sólida, en el término estricto, simplemente no existe", que "todos los átomos que componen lo 'físico' son simplemente rejillas de energía giratorias, oscilantes" o que "el universo está compuesto de campos de energía, algunos en reposo y otros en movimiento que es, en sí mismo, un gigantesco holograma de increíble complejidad". La aplicación práctica real de este informe parece que no ha tenido demasiada repercusión.



Pero los seguidores de Abigail y todos los demás usuarios de Tik Tok que han generado vídeos con el tema no han permitido que la realidad les fastidie una buena historia de conspiraciones y misterios sin resolver.