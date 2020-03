Venden por 360 000 dólares el prototipo de Nintendo PlayStation: su dueño rechazó un millón de euros

McLemore ha afirmado a la cadena estadounidense CNN que la consola "es la cosa más cara" que ha comprado después de una casa. "Creo que he conseguido una buena oferta . Para mí vale la pena, sobre todo al unirlo con el resto de mi colección", ha añadido.

Tras llevarla por todo el mundo, la subastaron

"No puedo seguir perdiendo dinero", explicó Diebold. "He trabajado mucho viajando con la consola y no hemos hecho nada al respecto. Cada viaje que hemos hecho nos ha costado dinero de nuestro bolsillo", detalló.